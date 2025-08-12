La startup d'IA Perplexity fait une offre audacieuse de 34,5 milliards de dollars pour le navigateur Chrome de Google

(Des réécritures tout au long de la chaîne d'approvisionnement) par Akash Sriram

Perplexity AI a déclaré avoir fait une offre non sollicitée de 34,5 milliards de dollars en numéraire pour le navigateur Chrome d'Alphabet GOOGL.O , une offre basse mais audacieuse qui nécessiterait un financement bien supérieur à la propre évaluation de la startup.

Dirigée par Aravind Srinivas, Perplexity n'est pas étrangère aux offres qui font la une des journaux - elle a fait une offre similaire pour TikTok US en janvier, proposant de fusionner avec l'application populaire de vidéos courtes pour répondre aux préoccupations des États-Unis concernant la propriété chinoise de TikTok.

L'achat de Chrome permettrait à la startup d'exploiter les plus de trois milliards d'utilisateurs du navigateur pour obtenir un avantage dans la course à la recherche d'IA, alors que la pression réglementaire menace l'emprise de Google sur l'industrie.

Google n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. L'entreprise n'a pas mis Chrome en vente et prévoit de faire appel d'une décision de justice américaine de l'année dernière, selon laquelle elle détenait un monopole illégal dans le domaine de la recherche en ligne. Le ministère de la Justice a demandé la cession de Chrome dans le cadre des mesures correctives de l'affaire.

Perplexity n'a pas indiqué mardi comment elle envisageait de financer l'offre. La société, créée il y a trois ans, a levé jusqu'à présent environ 1 milliard de dollars auprès d'investisseurs tels que Nvidia et la société japonaise SoftBank. Elle a été évaluée pour la dernière fois à 14 milliards de dollars.

Plusieurs fonds ont proposé de financer l'intégralité de l'opération, a déclaré une personne au fait de l'affaire, sans nommer les fonds en question.

Alors qu'une nouvelle génération d'utilisateurs se tourne vers des chatbots tels que ChatGPT et Perplexity pour obtenir des réponses, les navigateurs web reprennent de l'importance en tant que passerelles vitales vers le trafic de recherche et les données précieuses des utilisateurs, ce qui les place au cœur des ambitions de Big Tech en matière d'IA.

Perplexity dispose déjà d'un navigateur IA, Comet, qui peut effectuer certaines tâches pour le compte d'un utilisateur, et l'acquisition de Chrome lui donnerait le poids nécessaire pour mieux rivaliser avec des concurrents plus importants tels qu'OpenAI. La société mère de ChatGPT a également manifesté son intérêt pour l'achat de Chrome et travaille sur son propre navigateur d'IA.

L'offre de Perplexity s'engage à maintenir le code sous-jacent du navigateur, appelé Chromium, en open source, à investir 3 milliards de dollars sur deux ans et à ne pas modifier le moteur de recherche par défaut de Chrome, selon une feuille de conditions vue par Reuters.

L'entreprise a déclaré que l'offre, sans composante de capitaux propres, préserverait le choix des utilisateurs et atténuerait les problèmes de concurrence à l'avenir.

Selon les analystes, il est peu probable que Google vende Chrome et il s'engagerait probablement dans une longue bataille juridique pour empêcher cette issue, étant donné que le moteur de recherche est crucial pour la poussée de l'IA de l'entreprise, qui déploie des fonctionnalités telles que des résumés de recherche générés par l'IA, connus sous le nom de "Overviews", pour aider à défendre sa part de marché dans le domaine de la recherche.

Un juge fédéral devrait rendre une décision sur les mesures correctives dans l'affaire de concurrence concernant les recherches Google dans le courant du mois.

L'offre de Perplexity est également inférieure à la valeur d'au moins 50 milliards de dollars que le directeur général du moteur de recherche concurrent DuckDuckGo, Gabriel Weinberg, a suggéré que Chrome pourrait atteindre si Google était contraint de le vendre.

Outre OpenAI et Perplexity, Yahoo et la société de capital-investissement Apollo Global Management ont également exprimé leur intérêt pour Chrome.