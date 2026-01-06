La startup d'IA LMArena triple sa valorisation pour atteindre 1,7 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds

LMArena a déclaré mardi que sa valorisation avait triplé pour atteindre 1,7 milliard de dollars en huit mois environ, à la suite d'un nouveau cycle de financement au cours duquel elle a levé 150 millions de dollars, alors que les investisseurs continuent d'injecter de l'argent dans les start-ups spécialisées dans l'intelligence artificielle.

L'enthousiasme des investisseurs pour l'IA générative a bondi après que le lancement de ChatGPT en 2022 a montré son potentiel de commercialisation, entraînant une course à l'adoption et une ruée sur Wall Street pour s'exposer aux entreprises clés de ce boom.

LMArena, anciennement connue sous le nom de Chatbot Arena, est une plateforme en ligne qui permet aux utilisateurs de comparer de grands modèles de langage, notamment ChatGPT d'OpenAI, Claude d'Anthropic et Gemini de Google, par le biais d'évaluations anonymes et participatives.

"Pour mesurer l'utilité réelle de l'IA, nous devons la mettre entre les mains de vrais utilisateurs. C'est exactement ce que fait LMArena", a déclaré Anastasios Angelopoulos, cofondateur et directeur général de LMArena.

La levée de fonds a été menée conjointement par Felicis et UC Investments (Université de Californie), avec la participation du géant de la Silicon Valley Andreessen Horowitz, The House Fund, LDVP, Kleiner Perkins, Lightspeed Venture Partners et Laude Ventures.

LMArena a déclaré qu'elle utiliserait ces nouveaux capitaux pour exploiter sa plateforme, élargir son équipe technique et renforcer ses capacités de recherche.

Lors du précédent tour de table, en mai, la société avait levé 100 millions de dollars au niveau du tour d'amorçage, sous la houlette d'a16z et d'UC Investments.