La startup d'IA InvestorSight et la société de conseil Longacre Square annoncent un partenariat

La société de conseil aux entreprises Longacre Square Partners a conclu un partenariat stratégique avec la start-up d'intelligence artificielle InvestorSight afin de permettre à ses clients d'accéder à des outils d'IA pour évaluer le comportement des investisseurs lors de rachats et de luttes au sein du conseil d'administration.

Le programme conçu par InvestorSight, une entreprise cofondée par Mark DesJardine, professeur à Dartmouth, et des scientifiques spécialisés dans les données, est le premier outil interactif permettant de modéliser la manière dont les fonds communs de placement et les autres investisseurs institutionnels sont susceptibles de réagir à diverses situations d'entreprise.

Il peut être utilisé pour recueillir des données avancées, notamment sur la manière dont les investisseurs ont voté lors de luttes précédentes, afin d'évaluer la vulnérabilité d'une entreprise ou d'un investisseur activiste qui monte une campagne.

Les banques d'investissement et d'autres institutions proposent déjà des évaluations de la vulnérabilité des entreprises, mais InvestorSight est un outil interactif qui permet à l'utilisateur de modéliser différents résultats.

Son lancement intervient à un moment où les investisseurs activistes s'attaquent aux grandes comme aux petites entreprises, les poussant souvent à renouveler leur conseil d'administration ou à envisager de se mettre en vente.

Longacre, fondée en 2021 par Greg Marose et Dan Zacchei, compte GameStop GME.N et Bausch & Lomb BLCO.TO parmi ses clients.

Elle a conseillé le fonds spéculatif Politan dans sa lutte fructueuse contre Masimo MASI.O et l'investisseur activiste Ancora dans sa campagne visant à élire des administrateurs et à obtenir des changements de direction chez Norfolk Southern

NSC.N .

M. DesJardine rejoindra le conseil consultatif de Longacre.