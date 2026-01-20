La startup d'IA Humans& lève 480 millions de dollars pour une valorisation de 4,5 milliards de dollars lors d'un tour de table d'amorçage

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La startup d'IA Humans&, fondée par d'anciens chercheurs d'OpenAI, d'Alphabet et de xAI, a levé 480 millions de dollars lors d'un tour de financement de démarrage, ce qui valorise l'entreprise à 4,48 milliards de dollars, a-t-elle déclaré mardi.

L'ampleur de ce tour de table témoigne de l'intérêt marqué des investisseurs pour les laboratoires d'IA de nouvelle génération fondés par des chercheurs chevronnés, alors que les entreprises s'efforcent de créer des systèmes qui vont au-delà des chatbots et des outils agentiques.

Le tour de table a été mené par SV Angel de Ron Conway et son cofondateur Georges Harik, tandis que Nvidia NVDA.O , Jeff Bezos, la branche VC d'Alphabet, GV, parmi d'autres investisseurs en capital-risque, y ont également participé.

Nvidia s'est imposée comme l'un des principaux bailleurs de fonds des startups spécialisées dans l'IA en raison de la forte demande pour ses puces, en prenant des participations dans des entreprises qui dépendent fortement de son matériel informatique.

Humans& a déclaré vouloir développer des systèmes d'IA capables de planifier et d'apprendre sur de longues périodes, de travailler avec d'autres systèmes d'IA et de se souvenir d'interactions passées, tout en liant étroitement ses travaux de recherche aux produits qu'elle fabrique.

Son équipe fondatrice comprend des chercheurs et des ingénieurs issus de grands laboratoires d'IA et d'institutions telles que OpenAI, Anthropic, Google DeepMind et Meta.

Harik a été le septième employé de Google et a joué un rôle central dans les débuts de l'entreprise. Il a travaillé au lancement de Gmail, a créé Google Docs et a dirigé l'acquisition d'Android par Google.

Eric Zelikman, cofondateur et directeur général, a travaillé auparavant pour xAI d'Elon Musk, où il a contribué aux données de formation pour Grok-2. Il a notamment travaillé sur des méthodes d'apprentissage par renforcement axées sur le raisonnement.