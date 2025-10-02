La startup d’IA DualEntry lève $90 mlns pour renforcer son offensive sur le marché de l’ERP

La startup d'intelligence artificielle DualEntry a levé 90 millions de dollars (76,59 millions d'euros) lors d’un tour de financement de série A, mené par Lightspeed Venture Partners et Khosla Ventures, afin de concurrencer les fournisseurs établis de logiciels de planification des ressources d’entreprise (ERP), a indiqué la société.

GV (Google Ventures) a également participé à ce tour, valorisant la société new-yorkaise, lancée il y a un an, à 415 millions de dollars. L’opération souligne l'intérêt des investisseurs pour les logiciels d'entreprise basés sur l'IA et pour les startups qui ont rapidement trouvé leur place sur le marché.

DualEntry cible un segment longtemps dominé par NetSuite d’Oracle ORCL.N , Sage SGE.L et Acumatica. La société soutient que de nombreux systèmes hérités reposent sur des technologies obsolètes, sont coûteux à mettre en œuvre et nécessitent souvent des migrations longues et onéreuses qui verrouillent les clients.

Son produit phare est une plateforme native en IA conçue pour automatiser les flux financiers. La startup indique qu’elle permet une "migration en un jour", transférant les données financières historiques d’une entreprise vers la plateforme DualEntry en 24 heures, alors que ce processus peut autrement prendre des mois et générer des frais de conseil importants.

Une mise en œuvre rapide est au cœur de la stratégie commerciale de DualEntry. La société cible les entreprises de taille intermédiaire ayant dépassé les logiciels de comptabilité de base comme QuickBooks, mais réticentes à entreprendre une migration à grande échelle vers un ERP traditionnel.

Le PDG Santiago Nestares a déclaré à Reuters que son expérience personnelle d’une migration ERP dans son entreprise précédente avait mis en évidence le poids des systèmes hérités. Ce processus "maladroit ", a-t-il expliqué, l’a poussé à créer une plateforme capable de mettre les entreprises "en production en 24 heures ".

DualEntry a déclaré avoir signé des clients allant de startups à une entreprise cotée en bourse. La startup prévoit d’utiliser ce nouveau financement pour renforcer son équipe d’environ 40 personnes, accélérer le développement de ses produits et étendre ses activités à l’international.

Les investisseurs considèrent l’IA comme un moteur clé dans ce qu’ils estiment être un marché de l’ERP de 500 milliards de dollars, qui est resté en grande partie inchangé depuis le passage du secteur des logiciels sur site aux solutions basées sur le cloud.

De nombreux acteurs historiques s’appuient sur des réseaux de consultants tiers pour l’implémentation, rémunérés à l’heure. La montée de l’automatisation intervient également dans un contexte de pénurie imminente de talents dans le secteur de la comptabilité.

"Il faut comprendre ce qu'est ce processus complexe de migration et former la technologie d'IA à agir essentiellement comme des consultants en données qui réaliseraient la migration afin d'accélérer considérablement le processus", a déclaré Ravi Mhatre, associé chez Lightspeed.

(Reportage Krystal Hu, version ftrançaise Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)