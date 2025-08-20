La startup d'agents d'intelligence artificielle TinyFish lève 47 millions de dollars dans le cadre d'un tour de table mené par ICONIQ

La startup TinyFish, spécialisée dans l'IA, a levé 47 millions de dollars lors d'un tour de table de série A mené par ICONIQ Capital pour développer sa plateforme de construction et de déploiement d'agents web alimentés par l'IA, a déclaré l'entreprise à Reuters.

USVP, MongoDB Ventures et Sandberg Bernthal Venture Partners de Sheryl Sandberg ont également participé à ce tour de table. L'entreprise prévoit d'utiliser ce capital pour investir dans des produits et développer ses activités de commercialisation.

Fondée en 2024, TinyFish construit des agents basés sur le web pour automatiser les tâches en ligne répétitives et complexes pour les entreprises. Sa technologie simule la navigation humaine pour effectuer des actions et recueillir des données à grande échelle.

L'entreprise se concentre initialement sur les secteurs du commerce de détail et des voyages. Ses principaux cas d'utilisation comprennent la surveillance dynamique des prix, où les robots d'intelligence artificielle suivent en temps réel les prix, les promotions, les délais d'expédition et les niveaux de stock sur les sites web des concurrents.

Ces tâches étaient traditionnellement confiées à de grandes équipes délocalisées chargées de la saisie manuelle des données ou à des scripts logiciels personnalisés qui tombaient souvent en panne en cas de modification de la conception d'un site web.

TinyFish, dont le siège se trouve à Palo Alto, en Californie, dispose d'une équipe d'environ 25 personnes. Le nouveau financement permet à TinyFish de disposer d'une marge de manœuvre de trois à quatre ans, selon sa directrice générale Sudheesh Nair.

L'espace des agents d'intelligence artificielle connaît une véritable ruée vers l'or, avec une multitude d'offres de logiciels autonomes. Les grandes entreprises technologiques et les jeunes pousses s'efforcent de tirer parti du passage des grands modèles de langage statiques (LLM) à des agents dynamiques capables d'exécuter des tâches complexes à plusieurs étapes.

TinyFish affirme que sa technologie pourrait contribuer à résoudre le problème de la collecte efficace et fiable de données critiques dans l'environnement dynamique et désordonné de l'internet.

"Si l'on peut transformer l'internet en données analysables, cela donnera aux entreprises des avantages que d'autres n'ont pas", a déclaré Sudheesh Nair à Reuters, ajoutant que l'objectif est d'aider les entreprises à "gagner plus d'argent", et pas seulement à réduire les coûts.

Son système utilise des modèles d'IA avancés pour le raisonnement et l'exploration, puis codifie ces connaissances pour une exécution déterministe à grande vitesse et à grande échelle, selon Sudheesh Nair.

Amit Agarwal, partenaire chez ICONIQ, a déclaré que la décision d'investir a été motivée par le succès de TinyFish auprès des premiers clients pilotes, dont le géant de la technologie Google.

"Ils l'ont rendu opérationnel et l'ont produit à très grande échelle pour deux clients importants qui disposent de toutes les ressources de développement en interne pour construire ce type de choses eux-mêmes", a déclaré Amit Agarwal.