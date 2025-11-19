La start-up Vulcan Elements, spécialisée dans les aimants pour terres rares, va construire une usine d'un milliard de dollars en Caroline du Nord

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails sur les brevets au paragraphe 6)

Vulcan Elements, un producteur d'aimants en terres rares basé en Caroline du Nord, a déclaré mardi qu'il allait construire une usine de fabrication d'un milliard de dollars dans son État d'origine pour approvisionner les clients américains des secteurs de l'électronique et de l'armée.

L'installation, financée en partie par le Pentagone , est prévue à Benson, à environ 30 miles (48 km) au sud-est de Raleigh.

Elle facilitera l'accès des États-Unis aux aimants qui transforment l'énergie en mouvement pour les véhicules électriques, les téléphones portables, les avions de chasse et des milliers d'autres produits. Ces aimants sont au cœur d'un conflit commercial mondial , la Chine les utilisant comme levier dans ses négociations avec l'administration Trump.

L'entreprise a choisi la Caroline du Nord plutôt que d'autres États en raison de sa main-d'œuvre axée sur l'ingénierie et de ses incitations économiques, a déclaré le directeur général John Maslin. Le site de l'usine est situé dans le "Triangle de la recherche" de Caroline du Nord, à proximité d'universités, de laboratoires et de complexes militaires de premier plan.

"Pour nous, le plus important était la main-d'œuvre. Il s'agissait de trouver des docteurs, des ingénieurs et des techniciens issus d'industries complémentaires", a déclaré John Maslin.

Alors que les États-Unis étaient le plus grand fabricant d'aimants au monde, ils ont laissé tomber cette compétence au cours du XXe siècle. La technologie des aimants de Vulcan a été mise au point par un cofondateur et l'entreprise ne prévoit aucun problème de brevet, a indiqué John Maslin.

La Caroline du Nord estime que l'installation stimulera l'économie de l'État à hauteur de 2,6 milliards de dollars. Dans ce cas, Vulcan pourra bénéficier de 17,6 millions de dollars de subventions de l'État.

En août, Vulcan a signé un contrat de fourniture d'oxydes de terres rares avec ReElement Technologies. L'oxyde doit être transformé en métal avant d'être transformé en aimants par Vulcan.

Maslin a déclaré que l'étape de métallisation serait réalisée dans l'installation de Benson, mais il a refusé de dire si c'est Vulcan ou un tiers qui s'en chargerait.

L'objectif de Vulcan est de produire 10 000 tonnes d'aimants par an, dont une part "significative" en ligne d'ici 2027. C'est à peu près le même volume que celui prévu par MP Materials

MP.N pour son usine d'aimants au Texas.