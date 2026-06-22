La start-up spécialisée dans l'IA Reflection signe un accord de fourniture de puissance de calcul avec SpaceX

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Reflection AI a annoncé lundi avoir signé un accord avec SpaceX SPCX.O qui permettra à la start-up d’accéder à des capacités de calcul supplémentaires au sein du centre de données Colossus 2 de la société dirigée par Elon Musk.

Aux termes de cet accord, la start-up spécialisée dans l’IA open source bénéficiera d’un accès immédiat aux puces GB300 de Nvidia NVDA.O , des puces d’IA utilisées pour entraîner et faire fonctionner des modèles avancés, et s’est engagée à verser 150 millions de dollars par mois à SpaceX à compter du 1er juillet 2026 et jusqu’en 2029, a rapporté CNBC, citant des documents consultés par l’éditeur.

Voici quelques détails:

* SpaceX et Reflection n’ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires de Reuters concernant cet accord.

* CNBC a indiqué que le montant total des paiements s'élèverait à environ 6,3 milliards de dollars si l'accord était mené à son terme.

* Selon le rapport, chacune des deux sociétés peut résilier le contrat moyennant un préavis de 90 jours après les trois premiers mois.

* "Une puissance de calcul accrue nous donne davantage de marge de manœuvre pour repousser les limites des modèles ouverts", a déclaré la start-up soutenue par Nvidia dans un message publié sur LinkedIn, sans donner plus de détails.

* L’accord avec Reflection s’ajoute à une série de succès commerciaux pour SpaceX, la société ayant également conclu des accords avec le géant technologique Google et la start-up spécialisée dans l’IA Anthropic .

* Au début du mois, SpaceX a annoncé que Google verserait au groupe spécialisé dans les fusées et l’IA 920 millions de dollars par mois d’octobre de cette année à juin 2029, la capacité devant augmenter progressivement jusqu’en septembre à un tarif réduit.

* L'action SpaceX a reculé d'environ 10,6% dans l'après-midi.