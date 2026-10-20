La start-up spécialisée dans l'IA ASI est valorisée à 3 milliards de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La start-up spécialisée dans l'intelligence artificielle ASI a annoncé mardi avoir levé 325 millions de dollars lors d'un tour de table valorisant l'entreprise à 3 milliards de dollars, dans un contexte d'engouement croissant des investisseurs pour les logiciels d'IA destinés à des applications concrètes.

Voici plus de détails:

* Ce tour de table de série C a été mené par Spark Capital, avec la participation, entre autres, de filiales de Citadel Securities, Meritech Capital et Craft Ventures

* Basée à Boston, l'entreprise développe des logiciels de simulation et de surveillance qui aident les opérateurs à prévoir des perturbations plusieurs heures, jours, voire semaines à l'avance au sein de systèmes complexes tels que le trafic aérien, les réseaux électriques et les opérations militaires

* « Alors que l’écosystème technologique dans son ensemble a dépensé des centaines de milliards pour apprendre à l’IA à manipuler des mots et à générer du texte, ASI se concentre pleinement sur les systèmes d’IA capables de gérer et de contrôler des actifs physiques », a déclaré Phillip Buckendorf, fondateur et directeur général d’ASI

* ASI a indiqué qu’elle utiliserait ces fonds pour étendre ses déploiements dans les secteurs de l’énergie, de la logistique et des applications militaires, et pour renforcer ses équipes de recherche et d’ingénierie à Boston

* La société a décroché en octobre un contrat de cinq ans avec l’armée américaine d’une valeur de 99 millions de dollars, ainsi qu’en juin un contrat de 12 ans avec l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) d’une valeur de 875 millions de dollars, portant respectivement sur les systèmes de commandement militaire et la gestion du trafic aérien