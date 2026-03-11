La start-up Scintil Photonics, soutenue par Nvidia, commence à tester des puces laser avec des clients

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Stephen Nellis

Scintil Photonics, une start-up française soutenue par Nvidia, a déclaré mercredi qu'elle avait commencé à fournir des puces laser à des clients pour les tester. Scintil fait partie d'un certain nombre de startups qui travaillent sur la manière de déplacer les informations à l'intérieur des serveurs d'intelligence artificielle tels que ceux fabriqués par Nvidia NVDA.O et Advanced Micro Devices

AMD.O en utilisant des impulsions lumineuses plutôt que des signaux électriques, ce qui pourrait faciliter la tâche consistant à relier de nombreuses puces entre elles pour former un grand ordinateur. Les analystes s'attendent à ce que Nvidia en dise plus sur ses projets concernant la technologie , appelée "co-packaged optics", lors de sa conférence de développeurs qui se tiendra la semaine prochaine dans la Silicon Valley. Tous les systèmes optiques reposent sur une puce laser pour générer les faisceaux de lumière qui transporteront les informations, et ces puces, fabriquées à partir d'un matériau spécial appelé phosphure d'indium et principalement utilisées dans les réseaux de communication à longue distance, ne sont actuellement pas produites en volumes suffisants pour répondre à la demande des centres de données d'intelligence artificielle. Cette dynamique de l'offre a conduit Nvidia, au début du mois, à investir 2 milliards de dollars chacun dans deux des plus grands fabricants de ces lasers, Lumentum LITE.O et Coherent

COHR.N .

Scintil, qui a obtenu un financement de Nvidia lors d'un tour de table de 58 millions de dollars l'année dernière, a trouvé un moyen d'intégrer dans une seule puce des lasers au phosphure d'indium et d'autres éléments nécessaires aux communications optiques, en travaillant avec Tower Semiconductor

TSEM.TA , basé en Israël, en tant que partenaire de fabrication.

Matt Crowley, directeur général de Scintil, a déclaré que l'entreprise était en pourparlers avec "six ou sept entreprises" qui souhaitent utiliser sa technologie d'ici à 2028, mais il a refusé de les nommer, invoquant des accords de confidentialité. Il a ajouté que l'objectif de Scintil est de pouvoir produire des centaines de milliers de puces par mois d'ici là.

"Notre méthode de fabrication est fondamentalement différente", a déclaré M. Crowley lors d'une interview. "Nous pouvons les produire en masse ... et nous pouvons satisfaire une grande partie du marché."