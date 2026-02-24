La start-up européenne Axelera, spécialisée dans les puces d'IA, lève 250 millions de dollars supplémentaires

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Axelera AI a obtenu 250 millions de dollars lors d'un tour de table mené par Innovation Industries et auquel ont participé BlackRock et SiteGround Capital en tant que nouveaux investisseurs, a annoncé l'entreprise mardi, ce qui représente l'un des plus importants investissements à ce jour dans une entreprise européenne de fabrication de puces d'intelligence artificielle.

Le directeur général Fabrizio Del Maffeo a déclaré dans un communiqué que l'entreprise utiliserait l'argent pour étendre la fabrication de sa puce "Europa", qu'elle prévoit de lancer avant le mois de juin, et pour continuer à développer des logiciels qui facilitent l'utilisation de ses puces pour les clients. Axelera, basée à Eindhoven aux Pays-Bas, est l'une des rares entreprises en Europe à fabriquer des puces informatiques spécialisées pour les applications d'intelligence artificielle. Ses puces d'inférence à haut rendement énergétique sont utilisées dans des environnements industriels pour l'exécution, et non l'entraînement, de modèles d'IA.

Depuis sa création en 2021, elle a levé plus de 450 millions de dollars.

Les investisseurs précédents, dont Bitfury, Verve Investments, le Catalyst Fund 005930.KS de Samsung Electronics, le Fonds du Conseil européen de l'innovation et des fonds soutenus par les gouvernements belge et néerlandais, ont également participé au dernier tour de table. Axelera a reçu une subvention de 66 millions de dollars en mars 2025 dans le cadre d'un projet de l'Union européenne visant à développer une puce avancée baptisée "Titania" destinée à être utilisée dans les centres de supercalcul - également appelés "usines d'IA". Cette puce est attendue pour 2027.