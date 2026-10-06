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La start-up de logiciels Vinci lève 250 millions de dollars, avec une valorisation de 1,5 milliard de dollars
information fournie par Reuters 06/10/2026 à 10:15

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Max A. Cherney

La start-up de logiciels Vinci a annoncé mardi avoir levé 250 millions de dollars pour une valorisation de 1,5 milliard de dollars et chercher à étendre sa gamme de logiciels utilisés pour simuler des éléments de la conception de puces et d’autres matériels.

Basée à Palo Alto, en Californie, l’entreprise fait son entrée sur un marché où sont déjà présents des produits de simulation similaires basés sur l’IA, proposés par des éditeurs de logiciels de conception de puces bien établis tels que Cadence CDNS.O et Synopsys SNPS.O .

Le logiciel de Vinci permet une simulation physique haute fidélité, utile aux concepteurs de puces et de matériel — les puces d’IA génèrent d’énormes quantités de chaleur — à mesure que les systèmes deviennent plus volumineux et plus complexes. L’entreprise s’est d’abord concentrée sur la simulation thermique des puces, mais cherche désormais à étendre ses activités pour permettre la simulation de systèmes complets.

" Si vous demandez à n’importe qui ce qui l’intéresse, la réponse sera: une simulation physique de plus en plus fidèle ", a déclaré Hardik Kabaria, directeur général de Vinci, lors d’une interview.

Cette start-up de 70 personnes prévoit d’utiliser les fonds levés lors de ce tour de table pour couvrir ses coûts informatiques, recruter du personnel et continuer à élargir sa gamme de produits de simulation. À terme, Vinci prévoit de s’étendre à d’autres types de simulations physiques, tels que les essais de vibrations et l’électromagnétisme.

" Il s’agit d’un modèle de base qui a fait ses preuves sur le terrain; il s’agit désormais de passer à l’échelle supérieure, ce qui signifie passer de deux déploiements pilotes à vingt ", a expliqué Hardik Kabaria, faisant référence au modèle d’IA de base développé par l’entreprise pour faciliter les simulations.

Advent, Temasek et Xora Innovation ont mené ce tour de table. Les sociétés de capital-risque Eclipse, Khosla Ventures et Madrona y ont également participé, a indiqué l’entreprise.

Valeurs associées

CADENCE DESIGN
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