La start-up d'IA Manus annonce qu'elle "redeviendra bientôt une entreprise indépendante"

Logo Manus, sur un téléphone mobile, à Pékin le 28 avril 2026. ( AFP / GREG BAKER )

La start-up d'IA Manus a déclaré mardi qu’elle redeviendrait bientôt une entreprise indépendante, quelques mois après que Pékin a bloqué le rachat de cette société, développée en Chine et basée à Singapour, par Meta, la maison mère de Facebook.

En décembre 2025, les deux entreprises avaient annoncé que Meta avait accepté d'acquérir Manus, un agent d’intelligence artificielle créé par une société fondée en Chine mais basée à Singapour, dans le cadre d’un accord évalué à environ 2 milliards de dollars américains.

Mais en avril, la principale instance de planification économique de la Chine a indiqué qu’elle interdisait cet accord et exigeait "que les parties concernées renoncent à la transaction d'acquisition".

Mardi, Manus a déclaré qu’elle "redeviendrait bientôt une entreprise indépendante", dans un communiqué publié sur son site internet.

"Cela fait partie de notre séparation d’avec Meta ; nous devons prendre cette mesure pour nous conformer aux exigences réglementaires dans certaines parties du monde", a indiqué l’entreprise.

Manus a ajouté que les données générées par certains utilisateurs à partir de l'acquisition par Meta, le 29 décembre, "doivent être supprimées pour se conformer aux exigences réglementaires dans certaines juridictions".

Lors de l'annonce de l'accord, des analystes avaient averti qu’il pourrait se heurter aux régulateurs, dans un contexte de vive rivalité technologique entre Washington et Pékin.

Avant que la Commission nationale du développement et de la réforme de Pékin n'annonce l’interdiction, le Financial Times avait rapporté que la Chine avait empêché deux cofondateurs de Manus de quitter le pays.