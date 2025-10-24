La star de la téléréalité Kim Kardashian révèle un anévrisme cérébral

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Modification de la source; ajout de détails et d'éléments de contexte) par Mihika Sharma et Mrinmay Dey

Kim Kardashian, star de la téléréalité et femme d'affaires américaine, a révélé qu'elle souffrait d'un anévrisme cérébral lors de la première de la saison 7 de l'émission "Les Kardashian".

Un extrait de l'épisode inaugural de jeudi, intitulé "Feels Like the Old Days", montre Kim Kardashian, 45 ans, subir une imagerie cérébrale. On l'entend dire: « Il y a comme un petit anévrisme », tandis que des images en gros plan de scanners cérébraux s'affichent sur un écran.

Un anévrisme cérébral se produit lorsqu'un point faible dans un vaisseau sanguin du cerveau se gonfle sous l'effet de la pression, ressemblant à une ampoule. Si la plupart des anévrismes sont petits et ne constituent pas une menace immédiate, une rupture peut déclencher un saignement dans le cerveau - une urgence médicale connue sous le nom d'accident vasculaire cérébral hémorragique.

Sa sœur, Kourtney Kardashian Barker, réagit à cette révélation par un bref « Whoa. »

Kim Kardashian poursuit: « Ils me disent: “C'est juste le stress” », avant de réfléchir: « Les gens pensent que j'ai le luxe de pouvoir m'en aller. »

Le clip montre ensuite un autre moment où Kim Kardashian déclare: « Cette semaine a été la plus difficile de ma vie. »

Les détails de l'état actuel de Kim Kardashian restent flous, notamment si elle présente des symptômes. L'agent, le représentant des relations publiques et l'avocat de Kim Kardashian n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

Kim Kardashian, que l'on dit milliardaire, tire sa richesse de multiples entreprises, notamment sa carrière à la télévision, son influence sur les médias sociaux et le développement d'une ligne rentable de produits cosmétiques et de vêtements de maintien.

Kim Kardashian, qui s'est fait connaître grâce à la série de téléréalité "Keeping Up with the Kardashians", a demandé le divorce au rappeur Kanye West en 2021 après presque sept ans de mariage. Ils ont quatre enfants en commun.

La dernière saison de The Kardashians sur Hulu, propriété de Disney, poursuit son gros plan sur la vie personnelle et professionnelle de Kris Jenner et de ses filles: Kim, Kourtney, Khloe, Kendall et Kylie.

Elle offre aux téléspectateurs un mélange de drame, de révélations émotionnelles et d'accès aux coulisses de leurs vastes empires commerciaux.