La solution de paiement européenne Wero va s'étendre à l'Autriche

( AFP / FRED TANNEAU )

La solution de paiement européenne Wero poursuit son extension et va s'étendre à l'Autriche, après la France, l'Allemagne et le Benelux, avec l'arrivée de deux nouvelles banques en tant que membres et actionnaires du réseau.

La société chargée du développement de Wero European Payments Initiative (EPI) a annoncé lundi l'arrivée de deux nouveaux actionnaires: Erste Bank Oesterreich et Raiffeisen (Raiffeisen Bank International - RBI et trois banques régionales Raiffeisen) dans un communiqué.

En tant qu'actionnaires, les deux banques soutiendront le déploiement de Wero en Autriche, sous réserve de l'approbation de leurs conseils de surveillance respectifs, selon le texte.

Voir un nouveau pays rejoindre Wero "est toujours un processus assez long avant d'aboutir, parce que cela n'exige pas seulement une banque dans un marché, mais une masse critique que vous devez atteindre, sinon, ça n'a pas de sens de mettre en place le service", a expliqué à l'AFP Martina Weimert, directrice générale d'EPI.

"Là nous sommes dans le cas optimal pour nous: que les banques représentant une masse critique dans le marché autrichien décident non seulement d'adopter la solution, mais aussi d'avoir leur mot à dire dans notre gouvernance et de devenir actionnaire", a-t-elle ajouté.

Selon EPI, les deux groupes bancaires "desservent la majorité des utilisateurs localement", dans un pays de 9 millions d'habitants.

Wero est opérationnel pour les paiements de compte à compte en Belgique, en France et en Allemagne depuis 2024, comptant actuellement "55 millions d'utilisateurs", selon le communiqué. Pour les paiements e-commerce, Wero est opérationnel en Allemagne depuis fin 2025, en Belgique depuis mars 2026 et progressivement en France tout au long de 2026.

Le développement en Autriche aboutira dans "la deuxième moitié de l'année prochaine", selon Mme Weimert.

EPI compte aujourd'hui 18 actionnaires et plus de 50 membres.