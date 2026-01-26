La société XRG d'Abu Dhabi augmente sa participation dans le projet Rio Grande LNG

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Hadeel Al Sayegh

La compagnie d'énergie publique d'Abu Dhabi XRG a déclaré lundi qu'elle achetait une participation supplémentaire de 7,6 % dans deux trains de gaz naturel liquéfié du projet Rio Grande LNG au Texas, renforçant ainsi son investissement dans l'une des plus grandes installations d'exportation au monde.

XRG a déclaré qu'elle acquiert la participation dans les trains 4 et 5 auprès d'un véhicule d'acquisition de Global Infrastructure Partners (GIP), qui fait désormais partie de BlackRock BLK.N . L'opération s'ajoute à la participation indirecte de 11,7 % que XRG détient déjà dans les trois premiers trains du projet au port de Brownsville, également par l'intermédiaire de GIP.

Les trains 4 et 5 ont chacun une capacité de production de GNL prévue d'environ 6 millions de tonnes métriques par an et ont conclu des accords d'écoulement à long terme avec des acheteurs de grande qualité, a déclaré XRG dans un communiqué.

"En renforçant notre présence dans le GNL américain, nous consolidons une plateforme gazière résiliente et d'envergure mondiale tout en approfondissant le partenariat énergétique entre les Émirats arabes unis et les États-Unis", a déclaré Mohamed Al Aryani, président de l'activité gazière internationale de XRG.

Les conditions financières de l'opération, qui est soumise aux approbations réglementaires et aux conditions de clôture habituelles, n'ont pas été divulguées.