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La société vietnamienne Masan High-Tech va céder une participation à Elmet et signer un accord d'approvisionnement en tungstène
information fournie par Reuters 24/09/2026 à 04:36
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute des informations générales et du contexte)

Le producteur vietnamien de tungstène Masan High-Tech Materials a annoncé jeudi qu'il céderait une participation de 4,99 % au fournisseur américain de produits en tungstène Elmet Group ELMT.O , dans le cadre d'une transaction valorisant la société à environ 2,5 milliards de dollars.

Masan High-Tech s'est également engagé à fournir et à traiter environ 1.250 tonnes métriques d'équivalent trioxyde de tungstène par an pour Elmet, dans le cadre d'un contrat d'une durée minimale de huit ans. Cet accord devrait générer environ 1,5 milliard de dollars de chiffre d'affaires brut aux prix actuels.

Jeudi matin, à l'annonce de cette nouvelle, le cours de l'action Masan High-Tech a progressé de 7 %.

Le tungstène, un métal extrêmement dur utilisé dans les applications de défense et d'électronique, notamment pour les munitions et les semi-conducteurs, est classé par de nombreux pays comme un minéral critique.

Masan High-Tech détient la mine de Nui Phao , l'une des plus grandes mines de tungstène au monde en dehors de la Chine, qui représente la quasi-totalité de la production annuelle estimée du Vietnam, soit environ 3.400 tonnes.

Selon l'U.S. Geological Survey, le Vietnam était le deuxième producteur mondial de tungstène après la Chine en 2024.

En juin , la société a annoncé son intention d'agrandir la mine de Nui Phao et la zone voisine de Nui Chiem, ce qui pourrait ajouter 115 millions de tonnes de ressources polymétalliques de tungstène, dans le but de renforcer son rôle dans la chaîne d'approvisionnement mondiale en minéraux critiques.

Masan High-Tech a déclaré que cette transaction marquait la première étape de sa stratégie visant à établir des partenariats à long terme avec des clients à la recherche d'un approvisionnement sûr en tungstène, et qu'elle continuerait à explorer des partenariats similaires sur des marchés clés.

La cession de participation à Elmet, qui reste soumise à l'approbation des autorités réglementaires et des instances de l'entreprise, devrait être finalisée au cours de la première quinzaine d'octobre.

À l'issue de la transaction, la société mère de Masan High-Tech, le conglomérat Masan Group MSN.HM , restera l'actionnaire majoritaire avec une participation d'environ 87,46 %.

Elmet produit des matériaux en tungstène, des composants de précision et des systèmes à haute énergie dans ses usines du Maine, du Michigan et de l'Ohio.

La semaine dernière, l'entreprise a remporté un contrat de l'Agence logistique de la Défense américaine (Defense Logistics Agency) d'une valeur pouvant atteindre 2 milliards de dollars afin de contribuer à la reconstitution du stock de défense nationale et de renforcer l'approvisionnement en tungstène des États-Unis.

Jefferies Singapore a agi en tant que conseiller financier exclusif de Masan High-Tech.

Valeurs associées

THE ELMET GRP
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