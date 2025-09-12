La société Via, spécialisée dans les technologies de transport, est évaluée à 3,5 milliards de dollars ; ses actions chutent lors de leurs débuts à la Bourse de New York

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 8 et 11, et ajout d'éléments de contexte dans l'ensemble du document) par Rishab Shaju et Arasu Kannagi Basil

Le fabricant de technologies de transport en commun Via Transportation VIA.N a été évalué à 3,5 milliards de dollars vendredi, après que ses actions aient chuté de 4,4 % lors de leurs débuts à la Bourse de New York.

L'action a ouvert à 44 dollars, en dessous du prix d'offre de 46 dollars.

Via et les actionnaires vendeurs ont recueilli 493 millions de dollars en vendant 10,7 millions d'actions, à un prix supérieur à la fourchette commercialisée de 40 à 44 dollars.

Le marché américain des introductions en bourse s'est ravivé grâce à l'apaisement des tensions commerciales et aux attentes croissantes en matière de réduction des taux d'intérêt, qui ont stimulé l'appétit des investisseurs pour les nouvelles émissions, créant ainsi la semaine la plus active pour les introductions en bourse aux États-Unis depuis 2021.

Contrairement aux plateformes de covoiturage traditionnelles, Via travaille avec les réseaux de transport public existants plutôt que d'opérer de manière indépendante.

L'entreprise new-yorkaise fournit des logiciels et des services opérationnels aux villes, aux agences de transport, aux écoles et à d'autres institutions, combinant le covoiturage à la demande et l'acheminement intelligent pour optimiser les transports en commun.

L'activité se développe, mais reste peu rentable. Pour le trimestre clos le 30 juin, Via a déclaré un chiffre d'affaires de 107,1 millions de dollars et une perte nette de 21,2 millions de dollars.

"Le modèle proposé par Via comporte ses propres défis: des marges plus faibles, une expansion plus lente dans les différentes juridictions et une dépendance vis-à-vis des relations locales et de la conformité réglementaire", a déclaré Kat Liu, vice-présidente de la société d'études IPOX, en soulignant que l'exposition aux budgets du secteur public et la complexité de la réglementation continuent de poser des risques.

L'évolution des conditions climatiques, la congestion croissante et l'urbanisation rapide font qu'il est de plus en plus important d'améliorer les systèmes de transport public dans le monde entier.

Malgré cela, les performances des introductions en bourse dans le secteur des technologies ont été variables.

"Si les introductions en bourse dans le secteur de la technologie ont été les plus importantes cette année, les meilleures performances ont surtout été enregistrées dans les domaines de l'IA et de la FinTech ou dans des domaines connexes. Les autres segments technologiques ont connu des résultats mitigés, bien que généralement positifs", a déclaré Edward Best, associé chez Willkie Farr & Gallagher.

Via est l'une des plus grandes introductions en bourse de technologies liées au transport aux États-Unis, selon les données de Dealogic.