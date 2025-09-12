La société Via, spécialisée dans les technologies de transport, est évaluée à 3,5 milliards de dollars alors que ses actions chutent lors de leur introduction à la Bourse de New York

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
Les actions de Via Transportation
VIA.N ont chuté de 4,4 % lors de leur introduction à la Bourse de New York vendredi, évaluant le fabricant de technologies de transport en commun à 3,5 milliards de dollars.
