La société ukrainienne Fire Point prévoit de produire un intercepteur de missiles balistiques d'ici la fin de l'année

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* Fire Point annonce que les intercepteurs "Freyja" pourraient être opérationnels d’ici la fin de l’année

* Hensoldt fournira le radar dans le cadre d’un protocole d’accord signé la semaine dernière

* Fire Point recherche toujours des partenaires européens pour la liaison montante de données et le centre de commandement et de contrôle

par Daniel Flynn

La société ukrainienne Fire Point, fabricant du missile de croisière Flamingo, accélère ses projets de développement d’un système européen de défense antimissile après avoir conclu un accord avec le fabricant allemand de radars Hensoldt, et espère que ses premiers intercepteurs seront prêts d’ici la fin de l’année.

Fire Point, qui utilise son propre missile FP-7X comme intercepteur, a signé la semaine dernière un protocole d’accord avec la société munichoise, qui fournira le radar du système de défense antimissile balistique, en utilisant son radar haute performance TRML-4D.

Denys Shtilierman, cofondateur et concepteur en chef de Fire Point, a déclaré que la société était en passe de signer un accord avec une entreprise européenne de défense afin de fournir le dispositif de guidage par imagerie infrarouge (IIR) destiné au missile intercepteur.

Des discussions sont également en cours avec une autre entreprise européenne en vue de la fourniture d’un autodirecteur à radiofréquences (RF), qui permet à un missile intercepteur de suivre des cibles à l’aide de signaux électromagnétiques, a précisé M. Shtilierman. Il n’a pas divulgué les noms de ces entreprises.

La pénurie mondiale de systèmes de défense antimissiles balistiques constitue l’un des défis les plus urgents auxquels l’Ukraine est confrontée dans le cadre de sa guerre contre la Russie, qui dure depuis quatre ans. La demande en matière de défense antimissile s’est accrue de la part des États-Unis et de leurs alliés à la suite de la guerre avec l’Iran, tandis que la production des missiles Patriot de fabrication américaine — le système le plus efficace — n’a pas suivi le rythme de la production russe de missiles balistiques, que la Russie utilise pour pilonner les villes, les infrastructures et les sites militaires ukrainiens. La semaine dernière, le président ukrainien Volodimir Zelensky a signé un accord avec l’Allemagne en vue de développer conjointement un projet européen de défense antimissile balistique. Il a invité d’autres pays européens à se joindre à cette initiative, ajoutant que Fire Point y participerait.

À LA RECHERCHE D’UN ENGAGEMENT EUROPÉEN PLUS FORT M. Shtilierman a déclaré qu’un engagement politique plus fort de la part des pays européens avait accéléré le calendrier du projet, dont le nom de code est "Freyja", et dont il avait indiqué à Reuters en avril qu’il ne serait pas prêt avant la fin de l’année prochaine .

"Quelque chose a changé: notre gouvernement et de nombreux autres gouvernements européens, comme le gouvernement allemand, se sont ralliés à cette initiative", a-t-il déclaré à Reuters. "Si, par exemple, tous les gouvernements européens se mobilisent rapidement, nous pourrons mettre au point des intercepteurs d’ici la fin de cette année."

"Tout dépend de la rapidité d’action des bureaucraties européennes."

Pour achever la mise en place du système, il faudrait que les partenaires européens fournissent une liaison montante sophistiquée permettant de transmettre en temps réel les données sur les cibles depuis les radars vers le missile intercepteur, ainsi qu’un centre de commandement et de contrôle, a précisé M. Shtilierman.

Depuis des années, les constructeurs européens peinent à mettre au point un système efficace de défense antimissile balistique.

Le porte-parole de l’armée de l’air, Yuriy Ihnat, a déclaré le mois dernier à la radio locale Radio NV que le système de défense antimissile SAMP/T, produit par le fabricant européen MBDA, ne s’était pas encore révélé capable d’abattre des missiles balistiques en situation de combat en Ukraine.

L’UKRAINE PLUS AGILE EN MATIÈRE D’ESSAIS

M. Shtilierman a expliqué que les conditions de guerre en Ukraine, où le gouvernement avait levé les réglementations contraignantes, permettaient à l’entreprise de mener ses essais bien plus rapidement que ses homologues européens.

"Combien de mois faut-il consacrer à cela en Europe? Peut-être entre six mois et un an. Nous n’avons besoin que d’une journée", a-t-il déclaré.

Fire Point attend actuellement l’autorisation des gouvernements européens pour commencer à tester ses missiles intercepteurs avec le système radar, a précisé M. Shtilierman.

Hensoldt n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

Fire Point est en bonne voie pour entamer cet été les essais en vol de son nouveau missile balistique FP-9, capable de transporter une ogive de 800 kg sur une distance allant jusqu’à 850 km, a déclaré M. Shtilierman. Les essais sur le terrain de cette munition, qui placerait Moscou à portée des missiles balistiques ukrainiens, sont attendus d’ici l’automne, a-t-il ajouté.

Les discussions avec un investisseur du Moyen-Orient en vue d’une prise de participation de 30 % dans Fire Point, pour un montant de 760 millions (XX,XX millions d'euros) de dollars, sont désormais suspendues, car la valorisation de la société a dépassé le montant de son offre.

M. Shtilierman a indiqué qu’une offre plus récente émanant d’une "grande banque d’investissement" portant sur un petit nombre d’actions de Fire Point valorisait la société à 5,8 milliards (XX,XX milliards d'euros) de dollars. Il n’a pas fourni davantage de détails.