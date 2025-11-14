 Aller au contenu principal
La société TMC, spécialisée dans l'exploitation minière en eaux profondes, chute après l'aggravation de sa perte au troisième trimestre
information fournie par Reuters 14/11/2025 à 13:28

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

14 novembre - ** Les actions de la société d'exploitation minière en eaux profondes The Metals Company TMC.O chutent de 3,9 % à 4,97 $ en pré-commercialisation

** La perte de TMC pour le troisième trimestre se creuse en raison d'éléments non monétaires et non récurrents, y compris la rémunération à base d'actions

** La société annonce une perte de 13 cents par action, supérieure aux attentes de Wall Street de 6 cents selon les données de LSEG

** La société annonce une perte plus importante que prévu pour le troisième trimestre consécutif

** La société de courtage H.C. Wainwright déclare qu'elle constate encore certains impacts persistants de la fermeture du gouvernement, mais qu'elle prévoit qu'ils ne seront plus pertinents en 2026 et au-delà

** H.C. Wainwright réitère sa notation "achat", citant "les progrès continus de la direction dans la réduction des risques de l'entreprise"

** TMC a quadruplé depuis le début de l'année

Valeurs associées

TMC THE METALS
5,1700 USD NASDAQ -8,33%
