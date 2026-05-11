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La société Sunshine Silver Mining & Refining dépose une demande d'introduction en bourse aux États-Unis
information fournie par Reuters 11/05/2026 à 23:22

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 4)

La société Sunshine Silver Mining & Refining a déposé lundi une demande d'introduction en bourse aux États-Unis.

La reprise des introductions en bourse a redonné confiance aux marchés, mais la reprise reste fragile, car les incertitudes géopolitiques et la volatilité des marchés continuent de freiner l'appétit pour le risque des investisseurs.

La société développe le complexe Sunshine, dont l'exploitation a été autorisée, dans l'Idaho, dans le but de relancer la production d'argent d'ici 2028 afin de produire de l'antimoine, ainsi que des sous-produits de cuivre et de plomb.

Sunshine Silver sera cotée à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole « SSMR ».

Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets sont les co-chefs de file de l'opération.

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