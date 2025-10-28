La société suédoise Saab reçoit une commande de 46 millions de dollars de l'armée américaine pour des radars

Le fabricant suédois d'équipements de défense Saab SAABb.ST a annoncé mardi avoir reçu une commande de radars Giraffe 1X d'une valeur d'environ 46 millions de dollars de la part de l'armée américaine.

"Cette commande souligne la demande croissante pour la technologie radar avancée de Saab afin de renforcer les capacités de défense aérienne et de lutte contre les systèmes aériens sans pilote (C-UAS) dans le monde entier", a déclaré l'entreprise dans un communiqué.

Vendredi, Saab a relevé ses prévisions de ventes pour l'ensemble de l'année en raison de l'augmentation des dépenses militaires.

La livraison des radars Giraffe 1X est prévue pour le début de l'année prochaine, a déclaré Saab.