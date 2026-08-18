La société suédoise Einride en hausse grâce à des prévisions optimistes et à un partenariat avec Tesla

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Les actions de la société suédoise Einride, spécialisée dans les camions électriques et autonomes ENRD.O , ont progressé de 21,4% à 7,48 dollars avant l’ouverture du marché

** La société prévoit que le taux de croissance du chiffre d’affaires à taux de change constant devrait plus que doubler au second semestre 2026 pour atteindre 60 à 73%

** La société annonce un partenariat visant à déployer 500 camions Tesla TSLA.O Semi; cette collaboration permettra d’augmenter la taille de la flotte d’ENRD, qui passera d’environ 250 véhicules à environ 750

** Jusqu’à la dernière clôture, l’action ENRD a reculé de plus de 50% depuis le 10 juin, son premier jour de cotation , où elle avait bondi de 57,5%