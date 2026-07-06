La société sud-coréenne SK Hynix s'apprête à lancer son introduction en bourse aux États-Unis, d'une valeur de 28 milliards de dollars, pour surfer sur la vague mondiale de l'IA

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Le fabricant sud-coréen de puces SK Hynix

000660.KS va lancer lundi son introduction en bourse aux États-Unis, d’une valeur d’environ 28 milliards de dollars, selon ses documents réglementaires. Il s’agit de l’une des plus importantes introductions en bourse au monde, l’entreprise tirant parti de l’essor mondial de l’intelligence artificielle. La société vendra 17,79 millions de nouvelles actions sous forme de certificats de dépôt cotés au Nasdaq, ce qui en fera l'une des entreprises technologiques les plus valorisées au monde.

Dix ADR représenteront une action ordinaire et le titre sera vendu dans une fourchette de prix qui sera dévoilée lundi, sur la base du cours de SK Hynix à Séoul. Le cours de l’action SK Hynix progressait de 1% et le titre affiche une hausse d’environ 273% depuis le début de l’année, profitant de la forte demande mondiale des investisseurs pour les valeurs liées à l’IA. L’indice coréen KOSPI .KS11 était en hausse de 0,2% lundi matin. SK Hynix figure parmi les principaux bénéficiaires mondiaux de l’essor de l’IA, ayant surperformé ses principaux concurrents, Samsung Electronics 005930.KS et Micron MU.O .

Le prix définitif de l’introduction en bourse à New York devrait être fixé jeudi, avant le début des négociations vendredi, selon des documents réglementaires. La direction de l’entreprise rencontrera des investisseurs internationaux lors d’une tournée de présentation cette semaine. Cette opération devrait constituer la deuxième plus importante introduction en bourse après celle, record, de SpaceX SPCX.O le mois dernier, qui s’était élevée à 85,7 milliards de dollars, dépassant ainsi l’introduction en bourse de Saudi Aramco

2222.SE (25,6 milliards de dollars) en 2019 et celle d’Alibaba

BABA.N , d’un montant similaire, en 2014. SK Hynix est un fournisseur clé de puces mémoire à large bande passante utilisées dans les systèmes d’IA par des clients tels que Nvidia NVDA.O et Google GOOGL.O . La société a annoncé la semaine dernière qu’elle allait investir 100.000 milliards de wons (soit 64,38 milliards de dollars) pour construire de nouvelles usines de puces, dont une dédiée à la mémoire flash NAND, dans le cadre d’une vaste campagne d’investissement sud-coréenne visant à répartir les bénéfices générés par l’essor de l’IA.