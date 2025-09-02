La société sud-africaine Barloworld constate des "violations apparentes" des réglementations américaines en matière de contrôle des exportations après une enquête

La société sud-africaine Barloworld

BAWJ.J a déclaré mardi que son enquête sur les réglementations américaines en matière de contrôle des exportations avait révélé des "violations apparentes", auxquelles elle remédie par des actions non divulguées.

La société a déclaré que son enquête était désormais terminée et que le rapport narratif final avait été soumis au Bureau of Industry and Security du ministère américain du commerce le 1 septembre.