La société spécialisée dans la cyberguerre Twenty est valorisée à 1 milliard de dollars lors de son dernier tour de table

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions aux paragraphes 2 à 4)

La start-up spécialisée dans la cyberguerre Twenty a annoncé mercredi avoir levé 100 millions de dollars lors d'un tour de table qui l'a valorisée à 1 milliard de dollars.

Ce tour de table, mené par Accel, a réuni des investisseurs tels que Point72 Ventures, Friends & Family Capital et Caffeinated Capital.

Twenty a indiqué que ce dernier financement portait le montant total de ses levées de fonds à 138 millions de dollars.

Fondée en 2024, cette entreprise basée à Arlington, en Virginie, développe des capacités cybernétiques basées sur l'IA pour l'armée américaine et les services de renseignement.