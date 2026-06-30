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La société spécialisée dans la conduite autonome Autobrains mise sur la croissance du marché des robotaxis en Europe, selon son directeur général
information fournie par Reuters 30/06/2026 à 17:11

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'Europe est un marché émergent mais prometteur pour les « robotaxis » autonomes, et cette technologie devrait gagner en visibilité dans toute la région au cours des deux prochaines années, a déclaré mardi le directeur général de la société israélienne Autobrains, spécialisée dans la conduite autonome.

«Je pense que 2026 et 2027 marqueront un tournant pour l'Europe en matière de robotaxis», a déclaré Igal Raichelgauz lors de la conférence Reuters Automotive Europe à Francfort.

Autobrains, dont le siège se trouve à Tel-Aviv et qui dispose d’un bureau à Munich, développe une technologie de conduite autonome à moindre coût s’appuyant sur ce qu’on appelle l’IA « agentique », qui, selon l’entreprise, réduit la dépendance vis-à-vis des capteurs coûteux et de la puissance de calcul, un obstacle majeur au déploiement à grande échelle des systèmes de conduite autonome.

M. Raichelgauz a précisé que l’entreprise se concentrait sur l’Europe et l’Asie du Sud-Est plutôt que sur les États-Unis, où des concurrents tels que Waymo et Tesla TSLA.O sont déjà présents.

En juin, Autobrains a annoncé un partenariat avec Uber

UBER.N afin de lancer un programme de robotaxis à Munich, en utilisant la plateforme Hyperion NVDA.O du fabricant américain de puces Nvidia.

Munich devrait être la première ville à accueillir ce service, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires.

M. Raichelgauz a déclaré que l’Europe offrait l’avantage d’être proche des grands constructeurs automobiles, Autobrains cherchant également à se développer sur le marché des véhicules particuliers. Le siège social de BMW BMWG.DE se trouve à Munich.

Il a ajouté que le cadre réglementaire européen fixait « la barre la plus haute » en matière de conduite autonome.

« Si nous y parvenons là-bas, nous pourrons y parvenir partout », a-t-il déclaré.

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