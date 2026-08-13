La société spécialisée dans l'IA Databricks est valorisée à 190 milliards de dollars après avoir levé 5 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture générale)

Databricks a annoncé jeudi avoir levé 5 milliards de dollars pour une valorisation de 190 milliards de dollars. L'éditeur de logiciels spécialisés dans les données et l'intelligence artificielle souhaite ainsi accroître ses investissements dans des produits aidant les entreprises à développer et à gérer des applications d'IA.

Ce financement intervient six mois après Databricks avait été valorisée à environ 134 milliards de dollars lors d’un tour de table précédent, la demande des investisseurs pour les entreprises liées à l’essor de l’IA restant forte.

Ce dernier tour de table a été mené par des investisseurs existants – Coatue, Blackstone BX.N , MGX et des comptes gérés par T. Rowe Price –, ainsi que par un nouvel investisseur, Sixth Street Growth.

Databricks a également indiqué avoir dépassé un chiffre d’affaires annualisé de 7 milliards de dollars et affiché une croissance de son chiffre d’affaires de plus de 80 % en glissement annuel au deuxième trimestre. L’entreprise a précisé qu’elle était restée en situation de trésorerie positive sur une base ajustée au cours des 12 derniers mois.

Fondée en 2013, Databricks propose des logiciels qui aident les entreprises à stocker, gérer et analyser des données, ainsi qu’à développer des applications d’IA. La société est en concurrence avec Snowflake SNOW.N et est largement considérée comme une candidate potentielle à une future introduction en bourse.

La société, basée à San Francisco, a déclaré qu’elle utiliserait ces fonds pour investir dans ses produits, notamment sa base de données Lakebase, son assistant IA Genie et sa plateforme Unity AI Gateway.

Son produit Lakebase a dépassé un chiffre d’affaires annuel récurrent de 100 millions de dollars, tandis que son activité de stockage de données Lakehouse a franchi la barre des 1,5 milliard de dollars de chiffre d’affaires annuel récurrent, a précisé la société.