La société spécialisée dans l'IA Blaize s'effondre après une levée de fonds de 35 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 mai - ** Le titre de la société spécialisée dans l'IA Blaize Holdings BZAI.O a chuté de 23,8 % avant l'ouverture, à 1,77 $, après la fixation du prix d'une offre secondaire de 35 millions de dollars ** La société, basée à El Dorado Hills, en Californie, a annoncé mercredi matin sur avoir vendu environ 18,9 millions d'actions à 1,85 $, soit une décote de 20 % par rapport au dernier cours de clôture
** Elle a l'intention d'utiliser le produit net de l'émission pour son fonds de roulement et les besoins généraux de l'entreprise
** Northland Capital Markets est le seul teneur de livre ** BZAI compte environ 123,3 millions d'actions en circulation au 1er mai, selon le prospectus
** À la clôture mardi, le titre affichait une hausse de 18,5 % depuis le début de l'année, dont une progression de 76 % au cours des trois derniers mois
** Les 4 analystes couvrant le titre lui attribuent la note "acheter"; le cours cible médian est de 6 $, selon les données de LSEG
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