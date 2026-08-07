La société Sila, spécialisée dans les technologies de batteries, obtient un engagement de prêt de 1,4 milliard de dollars de la part du Pentagone

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Sila a annoncé vendredi avoir obtenu un engagement de prêt conditionnel pouvant atteindre 1,4 milliard de dollars de la part du ministère américain de la Défense pour l'extension de ses sites de production d'anodes en silicium-carbone et de cellules de batteries lithium-ion.

“Cet engagement s'inscrit dans le cadre de la volonté du président Trump de favoriser activement la production nationale de matériaux stratégiques afin de renforcer la base industrielle de défense américaine”, a déclaré le ministère de la Défense dans un communiqué séparé.

Voici quelques détails:

* Le mois dernier , Sila avait annoncé avoir levé 300 millions de dollars de fonds privés lors d’un tour de table mené par Sutter Hill Ventures et Atreides Management afin de financer la phase 2 de l’extension prévue de sa technologie d’anodes en silicium-carbone.

* Le prêt conditionnel accordé par le Pentagone contribuerait à l’extension de l’usine de fabrication d’anodes en silicium-carbone de l’entreprise à Moses Lake, dans l’État de Washington.

* Ce financement aidera également Sila à construire une usine de cellules de batterie destinées à des applications spécialisées telles que les drones industriels, agricoles et militaires.

* Le ministère de la Défense a déclaré que ce projet renforcerait les chaînes d’approvisionnement nationales desservant des marchés tels que le stockage d’énergie, l’intelligence artificielle et les centres de données.

* Il permettrait également de réduire la dépendance vis-à-vis des sources étrangères pour les composants essentiels à la fabrication des batteries, a ajouté le Pentagone.