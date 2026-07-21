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La société saoudienne The Helicopter Company signe une lettre d'intention avec Bombardier portant sur l'acquisition de 60 jets au maximum
information fournie par Reuters 21/07/2026 à 16:19

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société saoudienne The Helicopter Company a signé mardi une lettre d'intention (LOI) avec le constructeur canadien Bombardier portant sur une flotte pouvant aller jusqu'à 60 jets d'affaires.

Cette lettre d’intention porte sur une commande ferme de 12 appareils, comprenant cinq jets Challenger 3500, cinq jets Global 5500 et deux jets Global 8000, ont indiqué les deux entreprises.

Elle comprend également des options d’achat portant sur 48 appareils supplémentaires répartis entre ces trois modèles.

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