information fournie par Reuters • 21/07/2026 à 16:19

La société saoudienne The Helicopter Company signe une lettre d'intention avec Bombardier portant sur l'acquisition de 60 jets au maximum

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La société saoudienne The Helicopter Company a signé mardi une lettre d'intention (LOI) avec le constructeur canadien Bombardier portant sur une flotte pouvant aller jusqu'à 60 jets d'affaires.

Cette lettre d’intention porte sur une commande ferme de 12 appareils, comprenant cinq jets Challenger 3500, cinq jets Global 5500 et deux jets Global 8000, ont indiqué les deux entreprises.

Elle comprend également des options d’achat portant sur 48 appareils supplémentaires répartis entre ces trois modèles.