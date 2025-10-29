La société russe Yandex annonce une hausse de 32 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Yandex YDEX.MM , la plus grande société Internet de Russie, a annoncé une augmentation de 32 % de son chiffre d'affaires au troisième trimestre, à 366,1 milliards de roubles (4,50 milliards de dollars), son chiffre d'affaires sur neuf mois dépassant pour la première fois les 1 000 milliards de roubles.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement a augmenté de 43 % pour atteindre 78,1 milliards de roubles, tandis que le bénéfice net ajusté a augmenté de 78 % pour atteindre 44,7 milliards de roubles, a déclaré Yandex. (1 $ = 81,3000 roubles)