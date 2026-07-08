La société russe Polyus prévoit de suspendre le versement de dividendes jusqu'en 2030 afin d'investir

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Polyus PLZL.MM , le plus grand producteur d'or de Russie, a annoncé mercredi son intention de suspendre le versement de dividendes jusqu'en 2030 afin de financer des projets d'investissement à grande échelle.

La direction a l'intention de recommander cette mesure au conseil d'administration après avoir mené une "analyse approfondie de la conjoncture actuelle du marché", a indiqué la société.

La suspension prévue des dividendes s'explique par le niveau élevé des coûts d'emprunt, la hausse des frais de production, la baisse des cours de l'or et les risques pesant sur le calendrier des projets d'investissement.

L'action Polyus a chuté de près de 20% à la Bourse de Moscou.

Après avoir atteint un pic d’environ 5.600 dollars l’once fin janvier, les cours de l’or ont chuté de 26%, mais restent tout de même supérieurs d’environ 75% à leur niveau d’il y a deux ans.

La Russie était le deuxième producteur mondial d’or derrière la Chine en 2025, représentant environ 9% de la production minière mondiale, selon le cabinet de conseil Metals Focus.

Le projet phare de Polyus est le site de Sukhoi Log, en Sibérie, d’une valeur de 6 milliards de dollars. Ce projet entre dans sa phase active de construction et, associé à d’autres projets d’expansion, devrait doubler la production d’or de la société, ce qui pourrait permettre à la Russie de dépasser la Chine en tant que premier producteur mondial d’or, selon les estimations de la société.

Toutes les grandes sociétés minières aurifères russes, y compris Polyus, font l’objet de sanctions occidentales. Les États-Unis, la Grande-Bretagne et l’Union européenne ont interdit les importations d’or russe en 2022.

Polyus a repris le versement de dividendes sur la base de ses résultats des neuf premiers mois de 2024, après une interruption de plus de deux ans, grâce au niveau élevé des cours de l’or.

Au printemps 2025, la société a revu sa politique de dividendes afin de la rendre plus flexible et de mieux refléter les conditions du marché et ses objectifs stratégiques. La direction a averti que si la situation venait à se détériorer et qu’il y avait un risque de retard dans le projet phare de Sukhoi Log, la société donnerait la priorité aux projets de croissance plutôt qu’aux dividendes.