La société REalloys, spécialisée dans les terres rares, bénéficie d'un financement du Pentagone

La société REalloys ALOY.O , spécialisée dans les terres rares, a obtenu un contrat du ministère américain de la Défense d'une valeur pouvant atteindre 1,7 million de dollars pour financer la conception d'une installation de traitement des métaux utilisés dans la fabrication d'aimants pour l'armement et l'électronique, a-t-elle déclaré lundi.

La société basée dans l'Ohio a reçu le contrat de l'Agence logistique de la défense et vise à transformer jusqu'à 300 tonnes par an de terres rares lourdes (samarium et gadolinium) en métal, ce qui en ferait l'une des plus grandes sources américaines de ces métaux.

Les terres rares doivent être transformées en métaux avant de pouvoir être utilisées pour fabriquer des aimants. La Chine a imposé des restrictions à l'exportation sur les terres rares et d'autres minéraux essentiels.

Le contrat, qui comporte deux phases étalées sur 24 mois, est un premier vote de confiance dans la technologie de REalloy de la part de la DLA, qui achète toute une série de produits pour l'armée américaine.

REalloys, qui a fait son entrée sur le Nasdaq la semaine dernière après avoir fusionné avec Blackboxstocks, devra élaborer des schémas techniques pour une version modulaire de l'installation. L'entreprise développe également une mine de terres rares en Saskatchewan et a conclu un accord de traitement avec le Saskatchewan Research Council , l'unité d'innovation technologique de la province canadienne.

