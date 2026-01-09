La société Rain, spécialisée dans les stablecoins, atteint une valorisation de 1,95 milliard de dollars lors de sa dernière levée de fonds

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Rain a annoncé vendredi avoir levé 250 millions de dollars lors d'un tour de table mené par ICONIQ, ce qui valorise la société de stablecoins à 1,95 milliard de dollars.