La société Once Upon a Farm de Jennifer Garner lève près de 198 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Once Upon a Farm, la société d'alimentation biologique pour enfants cofondée par l'actrice Jennifer Garner, a déclaré jeudi avoir levé près de 198 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis.

L'entreprise basée à Berkeley, en Californie, et certains de ses bailleurs de fonds ont proposé environ 11 millions d'actions au prix de 18 dollars chacune. Ce prix se situe au milieu de la fourchette qu'elle s'était fixée, à savoir entre 17 et 19 dollars par action.

L'introduction en bourse a valorisé la société à environ 724,2 millions de dollars, sur la base des actions en circulation mentionnées dans son prospectus.

Une demande en attente et un pipeline d'entreprises de premier plan qui seront mises sur le marché en 2026 préparent le marché des introductions en bourse à une année exceptionnelle, après une chute de plusieurs années qui a montré des signes d'apaisement au cours du second semestre 2025.

Cassandra Curtis et Ari Raz ont créé Once Upon a Farm en 2015. Deux ans plus tard, Garner et John Foraker, ancien directeur général de la marque alimentaire Annie's, les ont rejoints en tant que cofondateurs.

L'entreprise vend des produits pour les enfants de tous âges, notamment des sachets pressés à froid, des repas surgelés et des barres d'avoine.

Les experts du secteur affirment que l'évolution vers des régimes alimentaires biologiques et axés sur la santé continue de façonner les habitudes d'achat, ce qui profite aux marques axées sur la nutrition et la transparence des ingrédients.

Dans son prospectus, Once Upon a Farm a averti que les barrières commerciales au Mexique et en Amérique du Sud, d'où elle tire une part importante de ses fruits et légumes, pourraient entraîner des pénuries et une augmentation des coûts.

Malgré la reprise de l'activité d'introduction en bourse, les analystes ont averti que les tensions commerciales pourraient encore peser sur les entreprises de consommation exposées à des chaînes d'approvisionnement transfrontalières.

Goldman Sachs et J.P.Morgan sont les co-chefs de file de l'opération. Once Upon a Farm sera cotée à la Bourse de New York sous le symbole "OFRM".