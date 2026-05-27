La société nucléaire Newcleo va s'introduire en bourse sur le Nasdaq dans le cadre d'une opération l'évaluant à 2,4 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Nouvelle version pour modifier le titre) par Francesca Landini

La société d'énergie nucléaire Newcleo a conclu un accord en vue de son introduction à la bourse Nasdaq par le biais d'une fusion avec NewHold Investment Corp III NHIC.O , a annoncé mercredi la société fondée par le physicien italien Stefano Buono.

Newcleo développe des réacteurs rapides modulaires avancés refroidis au plomb et du combustible nucléaire à partir de matières nucléaires retraitées.

Elle collaborera avec Oklo Inc. OKLO.N , soutenue par Sam Altman , dans le cadre d'unprogramme lancé par le département américain de l'Énergie visant à explorer l'utilisation potentielle des stocks de plutonium datant de la guerre froide du pays comme combustible pour réacteurs nucléaires.

“ En partenariat avec Newcleo, Oklo piloterait l’utilisation du plutonium excédentaire, tandis que Newcleo apporterait son expertise en matière de cycle du combustible ”, a déclaré la société. Aux États-Unis, l'énergie nucléaire est considérée comme une solution prometteuse pour répondre à la demandecroissante en électricitédes centres de données etde l'intelligence artificielle.

La fusion avec NewHold Investment Corp III valorisera la société à 2,4 milliards de dollars et devrait générer jusqu’à 429 millions de dollars de produit brut, la transaction devant être finalisée au cours du second semestre 2026, a indiqué Newcleo dans un communiqué.

“ Les capitaux levés dans le cadre de cette transaction stratégique, combinés à l’accès au marché public, nous permettront de faire progresser rapidement le déploiement de nos réacteurs et nos capacités de fabrication de combustible à travers l’Europe et les États-Unis ”, a déclaré Stefano Buono, directeur général et cofondateur de Newcleo.

La société vise à répondre aux besoins en énergie propre et à réduire les déchets nucléaires existants et futurs grâce à son expertise en matière de retraitement des déchets, a ajouté Stefano Buono.

L'équipe de direction actuelle de Newcleo continuera de diriger la société issue de la fusion après la transaction et les actionnaires actuels de Newcleo conserveront 100 % de leurs parts, a précisé Newcleo.

Depuis sa création en 2021, elle a levé environ 780 millions de dollars auprès d'investisseurs privés, notamment le fonds de capital-risque Exor Seeds de la famille Agnelli et des entrepreneurs italiens.

Guggenheim Securities agit en tant que banque conseil de Newcleo, tandis que Goldman Sachs agit en tant qu'agent de placement principal. BTIG agit également en tant qu'agent de placement et conseiller en marchés de capitaux de Newcleo.