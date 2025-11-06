La société nucléaire Centrus glisse sur les plans de vente d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
6 novembre - ** Les actions du fournisseur de combustible nucléaire Centrus Energy LEU.A ont chuté de 14% à 280,09 dollars, un plus bas de six semaines, tôt jeudi, alors qu'il cherche à lever des fonds ** La société LEU, basée à Bethesda, dans le Maryland, annonce un programme de vente d'actions d'un montant de 1 milliard de dollars sur le marché (ATM) avec Barclays, Citi, UBS et Evercore en tant qu'agents principaux
** La société a l'intention d'utiliser le produit de toute vente à des fins générales, y compris l'investissement dans le développement ou le déploiement de technologies, le remboursement ou le rachat de la dette en cours, les dépenses d'investissement, les acquisitions potentielles, entre autres ** Au 1er novembre, LEU avait environ 18,2 millions d'actions en circulation, selon le site , pour une capitalisation boursière d'environ 5,9 milliards de dollars jusqu'à mercredi ** En août, LEU a annoncé la tarification d'une offre d'obligations convertibles à 0 % sur 7 ans d'un montant de 700 millions de dollars à des fins générales
** Même avec la baisse de jeudi, les actions ont plus que quadruplé depuis le début de l'année
** 10 des 15 analystes considèrent LEU comme un "achat fort" ou un "achat", les autres le considèrent comme un "maintien"; la prévision médiane est de 270,68 $, selon LSEG
