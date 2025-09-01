La société New World de Hong Kong confirme les négociations concernant une facilité de crédit avec la Deutsche Bank

Le promoteur immobilier hongkongais New World Development 0017.HK a confirmé lundi qu'il était en discussion avec la Deutsche Bank AG DBKGn.DE pour l'obtention d'un prêt, mais a nié avoir reçu d'autres propositions de financement.

Cependant, la société n'a pas révélé d'autres détails financiers sur la facilité de prêt discutée avec Deutsche, la plus grande banque d'Allemagne.

Bloomberg News a rapporté plus tôt, en citant des sources anonymes, que la famille du magnat de Hong Kong Henry Cheng, également actionnaire majoritaire de la société, envisageait une injection de capital de 10 milliards de dollars HK (1,28 milliard de dollars) par le biais d'une coentreprise.

Le rapport indique que la famille est à la recherche d'un partenaire capable de fournir un montant à peu près similaire pour une participation au capital, Blackstone BX.N et CapitaLand faisant partie des entreprises en pourparlers. New World, qui affiche l'un des taux d'endettement les plus élevés parmi ses pairs, a obtenu fin juin un refinancement de 11,2 milliards de dollars sur le site , l'un des plus importants jamais accordés à Hong Kong, destiné à ramener l'entreprise au bord de la cessation de paiement. Les actions et les obligations du promoteur immobilier avaient bondi le 7 août après la publication dans les médias d'un rapport sur une éventuelle opération de privatisation.

(1 $ = 7,8113 dollars de Hong Kong)