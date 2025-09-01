 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 713,50
0,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

La société New World de Hong Kong confirme les négociations concernant une facilité de crédit avec la Deutsche Bank
information fournie par Reuters 01/09/2025 à 17:25

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mise à jour avec plus de détails, contexte, dans les paragraphes 2-6)

Le promoteur immobilier hongkongais New World Development 0017.HK a confirmé lundi qu'il était en discussion avec la Deutsche Bank AG DBKGn.DE pour l'obtention d'un prêt, mais a nié avoir reçu d'autres propositions de financement.

Cependant, la société n'a pas révélé d'autres détails financiers sur la facilité de prêt discutée avec Deutsche, la plus grande banque d'Allemagne.

Bloomberg News a rapporté plus tôt, en citant des sources anonymes, que la famille du magnat de Hong Kong Henry Cheng, également actionnaire majoritaire de la société, envisageait une injection de capital de 10 milliards de dollars HK (1,28 milliard de dollars) par le biais d'une coentreprise.

Le rapport indique que la famille est à la recherche d'un partenaire capable de fournir un montant à peu près similaire pour une participation au capital, Blackstone BX.N et CapitaLand faisant partie des entreprises en pourparlers. New World, qui affiche l'un des taux d'endettement les plus élevés parmi ses pairs, a obtenu fin juin un refinancement de 11,2 milliards de dollars sur le site , l'un des plus importants jamais accordés à Hong Kong, destiné à ramener l'entreprise au bord de la cessation de paiement. Les actions et les obligations du promoteur immobilier avaient bondi le 7 août après la publication dans les médias d'un rapport sur une éventuelle opération de privatisation.

(1 $ = 7,8113 dollars de Hong Kong)

Valeurs associées

BLACKSTONE
171,520 USD NYSE -0,31%
DEUTSCHE BANK
30,210 EUR XETRA +0,60%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank