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La société néo-zélandaise Synlait nomme Leon Fung, un membre de la direction, au poste de directeur général
information fournie par Reuters 20/10/2026 à 22:05

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La société néo-zélandaise Synlait Milk

SML.NZ a nommé mercredi Leon Fung, un cadre interne, au poste de directeur général permanent, cinq mois après sa nomination en tant que directeur général par intérim à la suite de la démission de Richard Wyeth. Voici quelques détails supplémentaires:

* M. Fung avait été nommé directeur général par intérim en mai, après le départ de M. Wyeth, ce qui marquait le deuxième départ d'un directeur général en moins de deux ans

* Il a rejoint le conseil d’administration de Synlait en juin 2024 en tant qu’administrateur non indépendant et possède près de 30 ans d’expérience dans les secteurs des produits laitiers et de la nutrition

* Avant de rejoindre Synlait, M. Fung a occupé des postes de direction chez Danone, Tetra Pak et Yashili New Zealand

* Au cours de son mandat de directeur général par intérim, M. Fung a contribué à superviser les efforts de redressement et les performances opérationnelles de l’entreprise laitière, a indiqué la société

* Cette nomination intervient alors que Synlait poursuit la restructuration de ses activités après une période de difficultés financières et de changements au sein de la direction

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