La société néo-zélandaise Fisher & Paykel Healthcare recule ; selon Morningstar, elle serait surévaluée

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualités)

2 juin - ** Les actions de Fisher & Paykel Healthcare

FPH.NZ chutent de 1,1 % à 36,9 NZ$, leur plus bas niveau depuis le 26 mai

** Morningstar relève son estimation de la juste valeur de FPH à 30,5 NZ$, reflétant les ajustements liés à la valeur temps de l'argent

** Le cabinet d'analyse financière estime que les actions sont surévaluées, le marché semblant « trop optimiste » quant au rythme de croissance du chiffre d'affaires

** Elle ramène sa prévision de taux de distribution pour l'exercice 2027 de 75 % à 65 %, ce qui implique une réduction de 12 % du dividende, à 0,59 NZ$

** Toutefois, Morningstar reviendra à une hypothèse de ratio de distribution de 75 % une fois l'achèvement de sa cinquième installation sur le campus d'East Tāmaki et le paiement final du terrain sur son site de Karaka

** Depuis le début de l'année, le titre a perdu environ 2 %