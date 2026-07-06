 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La société néo-zélandaise Bremworth chute suite à une opposition indicative des actionnaires à son rachat
information fournie par Reuters 06/07/2026 à 02:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action de Bremworth BRW.NZ recule de 15,7 % pour s'établir à 0,75 NZ$, son plus bas niveau depuis le 30 juin

** Le titre s'apprête à connaître sa plus mauvaise séance de cotation depuis le 12 août 2020 ** Le principal actionnaire de cette entreprise spécialisée dans les tapis et moquettes, représentant collectivement 19,413 % des actions détenues dans la société, a indiqué qu'il avait l'intention de voter contre le projet de plan d'arrangement avec Floorscape

** Ce plan d’arrangement fait référence à l'acquisition de toutes les actions de la société par une unité de Mohawk Industries MHK.N ** Un autre actionnaire, détenant 2,4 % des actions de la société, a également l’intention de voter contre ce plan d’arrangement

** Environ 134.388 actions ont changé de mains, soit 3,3 fois le volume moyen sur 30 jours

** Le titre affiche une baisse de 0,7 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

MOHAWK INDUSTRIE
116,295 USD NYSE -2,65%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le secrétaire général de l'ONU, António Guterres, lors d'un discours d'ouverture du premier Dialogue mondial sur la gouvernance de l'IA, le 6 juillet 2026 à Genève ( AFP / Fabrice COFFRINI )
    Le chef de l'ONU appelle à une gouvernance mondiale "pensée et organisée" de l'IA
    information fournie par AFP 06.07.2026 19:41 

    Le chef de l'ONU a appelé lundi la communauté internationale à s'unir pour mettre en place une gouvernance mondiale "pensée et organisée" de l'intelligence artificielle afin de ne pas improviser "l'avenir de l'humanité" face à ces technologies. "Le choix qui s'offre ... Lire la suite

  • Le Slip Français s'introduit en Bourse
    Le Slip Français s'introduit en Bourse
    information fournie par Boursorama 06.07.2026 19:20 

    Né en 2011, Le Slip Français est devenu un groupe industriel intégré, spécialisé dans les essentiels textiles du quotidien fabriqués en France. Aujourd'hui, il aborde une nouvelle page de son histoire en s'introduisant en Bourse. Sur le plateau de Ca Bouge sur ... Lire la suite

  • La salle de contrôle d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris ( AFP / ERIC PIERMONT )
    La Bourse de Paris en légère baisse, repasse en dessous des 8.500 points
    information fournie par AFP 06.07.2026 19:12 

    La Bourse de Paris a fini la séance de lundi en petite baisse après une ouverture en hausse, les investisseurs arbitrant entre la défiance autour du secteur tech, les anticipations de politique monétaire et l'apaisement des risques géopolitiques. Au total, la moyenne ... Lire la suite

  • Le président du Rassemblement national (RN), Jordan Bardella (g), et la présidente du groupe parlementaire du Rassemblement national, Marine Le Pen, se donnent une accolade lors de la "Fête champêtre", un événement du RN, le 4 juillet 2026 à Liévin, dans le Pas-de-Calais ( AFP / SIMON WOHLFAHRT )
    Bardella affiche sa sérénité avant le jugement de Marine Le Pen
    information fournie par AFP 06.07.2026 19:11 

    "Prêt" et au "travail", le président du Rassemblement national Jordan Bardella a voulu afficher sa sérénité lundi, à la veille du jugement de Marine Le Pen qui pourrait le propulser candidat à la présidentielle et focalise l'attention de toute la classe politique. ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
39,24 +8,04%
CAC 40
8 479,87 -0,33%
GENFIT
13,4 +3,55%
HAFFNER ENERGY
0,2505 +15,44%
Pétrole Brent
71,87 +0,43%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank