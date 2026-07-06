La société néo-zélandaise Bremworth chute suite à une opposition indicative des actionnaires à son rachat

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 juillet - ** L'action de Bremworth BRW.NZ recule de 15,7 % pour s'établir à 0,75 NZ$, son plus bas niveau depuis le 30 juin

** Le titre s'apprête à connaître sa plus mauvaise séance de cotation depuis le 12 août 2020 ** Le principal actionnaire de cette entreprise spécialisée dans les tapis et moquettes, représentant collectivement 19,413 % des actions détenues dans la société, a indiqué qu'il avait l'intention de voter contre le projet de plan d'arrangement avec Floorscape

** Ce plan d’arrangement fait référence à l'acquisition de toutes les actions de la société par une unité de Mohawk Industries MHK.N ** Un autre actionnaire, détenant 2,4 % des actions de la société, a également l’intention de voter contre ce plan d’arrangement

** Environ 134.388 actions ont changé de mains, soit 3,3 fois le volume moyen sur 30 jours

** Le titre affiche une baisse de 0,7 % depuis le début de l'année, en tenant compte des fluctuations de la séance