La société Nebius, spécialisée dans l'IA en nuage, signe un accord de 3 milliards de dollars avec Meta et multiplie son chiffre d'affaires par quatre

(Mise à jour des mouvements d'actions)

Nebius Group NBIS.O a signé un accord d'une valeur d'environ 3 milliards de dollars avec Meta pour fournir au propriétaire de Facebook une infrastructure d'IA sur une période de cinq ans, a déclaré la société mardi, après avoir fait état d'un chiffre d'affaires plus que quadruplé au troisième trimestre.

Les actions de la société ont toutefois perdu plus de 3 % dans les premiers échanges, après avoir annoncé une augmentation des dépenses d'investissement et une perte trimestrielle de plus de 100 millions de dollars, contre 39,7 millions de dollars l'année dernière.

L'action a connu une forte progression cette année, sa valeur de marché ayant été multipliée par quatre pour atteindre 27,61 milliards de dollars à la dernière clôture.

L'accord avec Meta META.O souligne l'augmentation de la demande de puissance de calcul à haute performance, nécessaire à la construction et à l'exécution de modèles d'intelligence artificielle.

Il s'agit du deuxième contrat de Nebius avec un hyperscaler, après celui de 17,4 milliards de dollars conclu avec Microsoft

MSFT.O en septembre.

Nebius a déclaré qu'il déploierait la capacité nécessaire pour le contrat Meta au cours des trois prochains mois, ajoutant que la demande était si forte que la taille du contrat a dû être limitée à la capacité dont Nebius disposait.

Nebius, dont le siège est à Amsterdam, fait partie d'un groupe d'entreprises dites "néocloud" qui proposent du matériel et des capacités "cloud" en tant que services. Son activité principale consiste à fournir des unités de traitement graphique Nvidia NVDA.O et des nuages d'IA, afin d'aider les entreprises à étendre leur infrastructure d'IA.

Nebius et son grand rival CoreWeave CRWV.O ont connu une forte demande cette année, car l'appétit insatiable de l'IA a laissé même les plus grandes entreprises de cloud, telles que Microsoft MSFT.O et Amazon AMZN.O , avec des contraintes de capacité.

Nebius a fait état d'un bond de 355 % de son chiffre d'affaires, à 146,1 millions de dollars, au troisième trimestre clos en septembre.

La société vise un chiffre d'affaires annualisé de 7 à 9 milliards de dollars d'ici à la fin de 2026, contre un chiffre d'affaires d'environ 551 millions de dollars à la fin du mois de septembre.

Ses dépenses d'investissement ont grimpé à 955,5 millions de dollars au cours du trimestre de septembre, contre 172,1 millions de dollars un an plus tôt, car l'entreprise investit massivement dans la sécurisation des GPU, des terrains et de l'énergie.