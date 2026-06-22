La société minière Sinda prévoit de lever jusqu'à 235,2 millions de dollars lors de son introduction en bourse aux États-Unis

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Le Premier ministre travailliste Keir Starmer a annoncé lundi sa démission après des mois de pression, et son principal rival Andy Burnham semble plus que jamais en position de force pour lui succéder à la tête du Labour et à Downing Street. "Toutes les décisions ...
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José Luis Ábalos, l'ex-ministre espagnol des Transports, ancien poids lourd du parti socialiste et figure clé de l'ascension politique du Premier ministre Pedro Sánchez, a été condamné à 24 ans de prison pour corruption, a annoncé lundi le Tribunal suprême à Madrid. ...
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Le travailliste Keir Starmer avait juré de mettre à profit à Downing Street son expérience d'avocat et de procureur sérieux, mais il aura tenu moins de deux ans, devenu rapidement impopulaire et incapable de concrétiser sa promesse de "renouveau" pour le Royaume-Uni. ...
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information fournie par Boursorama avec AFP•22.06.2026•13:05•
Le fabricant allemand de satellites OHB a annoncé lundi une augmentation de capital supérieure à 500 millions d'euros, combinée à une sortie partielle de son deuxième actionnaire KKR, afin de financer ses investissements dans le spatial, notamment les lanceurs. ...
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