La société minière Sinda entame sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis avec un objectif de valorisation de 1,97 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Réécriture du titre et du premier paragraphe pour mentionner l'objectif de valorisation; ajout de détails sur le marché des introductions en bourse, la société et le contexte tout au long de l'article)

La société minière d'argent Sinda a lancé lundi sa tournée de présentation en vue de son introduction en bourse aux États-Unis, visant une valorisation pouvant atteindre 1,97 milliard de dollars et s'inscrivant dans ce qui s'annonce comme un été chargé pour les nouvelles venues sur les marchés boursiers.

La société prévoit de vendre 17,75 millions d’actions, à un prix compris entre 11,25 et 13,25 dollars chacune, ce qui lui permettrait de lever jusqu’à 235,2 millions de dollars.

Les nouvelles introductions en bourse se sont multipliées cette année, les marchés boursiers dynamiques et l’amélioration du sentiment des investisseurs créant un contexte plus favorable pour les entreprises souhaitant entrer en bourse. Lime , soutenue par Uber, et ITG , société d’infrastructures numériques soutenue par Oaktree, ont également lancé leurs introductions en bourse lundi.

Sinda est une société du portefeuille de The Electrum Group, une société d’investissement spécialisée dans les ressources naturelles. L’entreprise est dirigée par son fondateur et président, Thomas Kaplan, un investisseur de premier plan dans les métaux précieux et les actifs liés aux ressources naturelles.

Les sociétés minières ont profité de la hausse des cours des matières premières. L’argent a grimpé au cours de l’année écoulée, les investisseurs recherchant la sécurité offerte par les métaux précieux, tandis que la forte demande des fabricants de panneaux solaires et d’électronique a soutenu son utilisation industrielle.

Sinda est une société d’exploration d’argent qui se concentre sur le développement de la propriété Sinda à Guanajuato, au Mexique — un important gisement d’argent primaire qui, selon la société, a le potentiel de devenir une exploitation minière d’envergure mondiale.

« Les grands gisements primaires d’argent tels que la propriété Sinda sont rares: en 2025, seuls environ 26 % de l’offre mondiale d’argent extrait proviendront de mines d’argent primaires », indique-t-elle dans son prospectus d’introduction en bourse.

Une fois l’introduction en bourse finalisée, les actions de Sinda devraient être cotées à la Bourse de New York sous le symbole "SIND".

Morgan Stanley, la Banque Scotia et BMO Capital Markets sont les chefs de file de cette introduction en bourse.