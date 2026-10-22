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La société minière aurifère Newmont dépasse les prévisions de bénéfices pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 22/10/2026 à 22:08

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Newmont NEM.N a dépassé jeudi les prévisions des analystes concernant son bénéfice du troisième trimestre, le plus grand exploitant aurifère mondial ayant profité de la hausse des cours de l'or.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 2,20 dollars par action pour le trimestre clos le 30 septembre, contre une estimation moyenne des analystes de 2,05 dollars par action, selon les données compilées par LSEG.

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