La société mère de Vans, VF Corp, dépasse ses prévisions de chiffre d'affaires pour le troisième trimestre

La société mère de Vans, VF Corp

VFC.N a annoncé mercredi un chiffre d'affaires pour le troisième trimestre supérieur aux estimations des analystes, aidée par une demande soutenue pour ses chaussures, sacs et vêtements de style de vie malgré l'incertitude économique persistante.

La société a déclaré un chiffre d'affaires trimestriel de 2,88 milliards de dollars, par rapport à l'estimation moyenne des analystes de 2,76 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.