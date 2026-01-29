Ligue Europa : le Betis et l'AS Rome arrachent le top 8
Aston Villa 3-2 Red Bull Salzbourg
Midtjylland 2-0 Dinamo Zagreb
Go Ahead Eagles 0-0 Braga
Panathinaïkos 1-1 AS Rome
Nottingham 4-0 Ferencvaros
Betis 2-1 Feyenoord
Porto 3-1 Rangers
Genk 2-1 Malmö
Étoile Rouge Belgrade 1-1 Celta de Vigo
Stuttgart 3-2 Young Boys
Maccabi Tel Aviv 0-3 Bologne
Bâle 0-1 Plzen
FCSB 1-1 Fenerbahçe
Sturm Graz 1-0 Brann
Celtic 4-2 Utrecht
TJ pour SOFOOT.com
