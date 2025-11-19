 Aller au contenu principal
La société mère de TJ Maxx relève ses prévisions annuelles, les consommateurs privilégiant les bonnes affaires étant à l'origine de la demande
information fournie par Reuters 19/11/2025 à 14:33

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de commentaires d'analystes aux paragraphes 5,7,9)

TJX Cos TJX.N a relevé ses prévisions de ventes et de bénéfices annuels mercredi, en pariant sur le fait qu'un vaste réseau d'approvisionnement et de nouveaux assortiments saisonniers attireront les clients à la recherche de bonnes affaires dans ses magasins à prix cassés.

Les actions de la société mère TJ Maxx ont augmenté d'environ 3 % dans les échanges de pré-marché, après avoir également battu les estimations pour le troisième trimestre.

La société basée à Framingham, dans le Massachusetts, a su tirer parti d'un changement saisonnier de la mode de la fin de l'été à l'automne, stimulé par la demande pour la rentrée scolaire. La société a également constaté un appétit constant pour les marchandises à prix réduits, car l'augmentation du coût de la vie pèse sur le budget des ménages.

TJX avait précédemment déclaré que sa stratégie d'approvisionnement étendue lui permettait de compenser les pressions sur les coûts découlant des droits de douane américains en reconstituant les stocks au fur et à mesure des besoins, ce qui lui permettait d'éviter d'être directement touchée.

"Le modèle d'approvisionnement de TJX fonctionne actuellement en sa faveur: la faiblesse des grands magasins signifie qu'il y a plus de marchandises excédentaires à acheter, et TJX peut transformer ces achats opportunistes en gains de marge, même avec la pression tarifaire actuelle ", a déclaré Suzy Davidkhanian, analyste chez Emarketer.

La société prévoit un bénéfice par action pour l'exercice 2026 compris entre 4,63 et 4,66 dollars, contre une prévision précédente de 4,52 à 4,57 dollars.

Elle s'attend également à ce que les ventes annuelles comparables augmentent de 4 %, alors qu'elle prévoyait auparavant une hausse de 3 %.

TJX, qui possède des marques telles que HomeGoods et Marshalls, est en concurrence avec des rivaux tels que Ross Stores ROST.O et Burlington Stores BURL.N pour une part du marché surpeuplé des magasins à prix cassés. La société est également confrontée à la concurrence féroce de chaînes de mode rapide telles que Shein et du marché numérique Amazon AMZN.O , qui élargissent leur offre de produits à prix réduits.

Son chiffre d'affaires net s'est élevé à 15,12 milliards de dollars pour le trimestre clos le 1er novembre, dépassant l'estimation des analystes de 14,85 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG. Le bénéfice par action de 1,28 $ a également dépassé les attentes de 1,22 $.

